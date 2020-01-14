«Подарок к году крысы»: в Екатеринбурге открыли центр для выброшенных грызунов

Наступивший год Металлической крысы стал настоящим бедствием для самих символов Восточного календаря. Накануне праздника грызуны превратились в живой и самый ходовой товар. Мышей, крыс и даже хомяков раскупали на подарки по всей стране. Но после боя курантов — сказки не произошло — сотни мелких животных оказались выброшены на улицу. В Екатеринбурге даже пришлось открыть специальный центр реабилитации грызунов. В приюте для ненужных тотемных существ побывал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что напуганный бобер помочился на зрителей из-под купола цирка во время представления.