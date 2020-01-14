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«Подарок к году крысы»: в Екатеринбурге открыли центр для выброшенных грызунов

, 11:15 Эфирная новость 80

После новогодних праздников сотни крыс оказались выброшены на улицу.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Наступивший год Металлической крысы стал настоящим бедствием для самих символов Восточного календаря. Накануне праздника грызуны превратились в живой и самый ходовой товар. Мышей, крыс и даже хомяков раскупали на подарки по всей стране. Но после боя курантов — сказки не произошло — сотни мелких животных оказались выброшены на улицу. В Екатеринбурге даже пришлось открыть специальный центр реабилитации грызунов. В приюте для ненужных тотемных существ побывал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что напуганный бобер помочился на зрителей из-под купола цирка во время представления.

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