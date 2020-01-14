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Что ломали и теряли россияне в новогодние праздники

, 8:01 | Валентин Черников Видео 29

Каждый пятый житель страны за первые десять дней января лишился смартфона, а каждый десятый — денег и любви.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр_Казаков, /Павел Бедняков, /Константин Кокошкин, /Николай Сиденков, /Татьяна Полевая

Каждый десятый опрошенный россиянин что-то сломал или потерял на прошедших новогодних праздниках. К таким результатам пришли исследователи проекта Hi-Tech Mail.ru после опроса пяти тысяч пользователей проекта с 9 по 10 января.

Чаще всего поломкам подвергались смартфоны (19%), автомобили (15%), телевизоры (11%), бытовая техника (9%) и ноутбуки (8%). А 9% респондентов сказали, что «сломали» отношения с близкими.

Среди потерянных вещей также лидируют смартфоны. Их потеряли 16% участников опроса. За ними следуют зарядные устройства (10%), деньги (10%), беспроводные наушники (9%), ноутбуки и планшеты (по 8%), проводные наушники (7%). Из нематериальных ценностей респонденты потеряли достоинство (11%), друзей (8%) и любовь (8%).

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне рассказали об ожиданиях от 2020 года.

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