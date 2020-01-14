Видео: почтовый фургон лоб в лоб столкнулся с «семеркой» в Омске

Видео смертельной аварии с почтовым фургоном в Омске появилось на Youtube. Как уточняет портал Om1.ru, ДТП произошло в семь утра на Ленинградском мосту.

На записи с видеорегистратора автолюбителя видно, как фургон Renault на полном ходу врезается лоб в лоб в ВАЗ-2107. Иномарку подбросило от удара. Отечественная машина за секунду превратилась в груду металла.

По данным сайта, спасатели извлекли водителя «семерки» из останков автомобиля. Несмотря на усилия МЧС и медиков пострадавший скончался по дороге в больницу.

ГИБДД РФ

Второму водителю также оказали медицинскую помощь и отпустили после осмотра. Он не получил серьезных травм.

На месте работают правоохранители. По факту аварии проводится проверка. Как отмечают очевидцы, столкновение на мосту мог спровоцировать гололед.

Ранее 5-tv.ru писал, что уснувший за рулем водитель втянул в ДТП три авто на Троицком мосту в Петербурге.