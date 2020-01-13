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  4. Уснувший за рулем водитель втянул в ДТП три авто на Троицком мосту в Петербурге

Уснувший за рулем водитель втянул в ДТП три авто на Троицком мосту в Петербурге

, 23:26 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 14

По неподтвержденным данным, предположительный виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Крупное ДТП с тремя автомобилями произошло на Троицком мосту в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, водитель Audi протаранил автомобиль Skoda, в результате чего тот врезался в другую Audi. По предварительным данным, в аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем Skoda.

По неофициальной информации, предположительный виновник происшествия уснул за рулем. Кроме того, по неподтвержденным данным, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

5-tv.ru

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшная авария произошла возле Троицкого собора в центре Санкт-Петербурга. Автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, вылетел на тротуар и врезался в столб. От сильного удара на землю упал дорожный знак.

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