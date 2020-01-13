Уснувший за рулем водитель втянул в ДТП три авто на Троицком мосту в Петербурге

Крупное ДТП с тремя автомобилями произошло на Троицком мосту в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, водитель Audi протаранил автомобиль Skoda, в результате чего тот врезался в другую Audi. По предварительным данным, в аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем Skoda.

По неофициальной информации, предположительный виновник происшествия уснул за рулем. Кроме того, по неподтвержденным данным, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

5-tv.ru

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшная авария произошла возле Троицкого собора в центре Санкт-Петербурга. Автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, вылетел на тротуар и врезался в столб. От сильного удара на землю упал дорожный знак.