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В РФ недоумевают из-за решения польских властей не отмечать годовщину освобождения Варшавы

, 14:49 Эфирная новость 17

75 лет назад войска Красной армии освободили Варшаву от нацистской оккупации.

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Фото, видео: РИА Новости / Георгий Зельма, 5-tv.ru

В российском МИДе выразили недоумение из-за решения польских властей не отмечать годовщину освобождения Варшавы от немецкой оккупации. 75 лет назад, 14 января 1945-го началась наступательная операция, во время которой советские войска выбили гитлеровцев из польской столицы. Вот только вспоминать об этом власти Польши не хотят. И старательно стирают любые напоминания о подвиге красноармейцев. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко выяснял подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что салют в честь 75-летия освобождения Варшавы состоится в Москве.

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