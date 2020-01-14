В РФ недоумевают из-за решения польских властей не отмечать годовщину освобождения Варшавы

В российском МИДе выразили недоумение из-за решения польских властей не отмечать годовщину освобождения Варшавы от немецкой оккупации. 75 лет назад, 14 января 1945-го началась наступательная операция, во время которой советские войска выбили гитлеровцев из польской столицы. Вот только вспоминать об этом власти Польши не хотят. И старательно стирают любые напоминания о подвиге красноармейцев. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко выяснял подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что салют в честь 75-летия освобождения Варшавы состоится в Москве.