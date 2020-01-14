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Видео: Пьяная мать едва не убила десятимесячную дочь в вагоне поезда

, 13:21 | Валентин Черников Видео 223

Транспортная полиция Новороссийска сняла семью с маршрута «Симферополь — Москва». Ребенок попал в больницу.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Жестокое обращение с десятимесячной дочерью стало причиной высадки из поезда 36-летней жительницы Воронежа в Новороссийске. Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголая пассажирка поезда «Симферополь — Москва» вышвырнула ребенка из купе. Шокирующий момент попал на видео. Инцидент произошел в вагоне, когда состав проезжал недалеко от Крымского моста в ночь на 10 января.

Как уточняет пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО, в ту ночь дама распивала в купе алкоголь со своим партнером. В состоянии опьянения она взяла на руки младшую дочь, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.

Уже на следующей станции сотрудники транспортной полиции сняли семью с маршрута и доставили в дежурную часть Крымска. Младшую девочку поместили в центральную районную больницу, а старшую, семилетнюю дочь воронежцев — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу и составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок в Испании чудом не разбился, гуляя по выступу пятого этажа.

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