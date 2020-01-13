Ребенок в Испании чудом не разбился, гуляя по выступу пятого этажа

Вирусное видео испанского туриста о едва уцелевшем ребенке взбудоражило социальные сети, сообщает NDTV. Очевидец заснял карниз пятого этажа одного из отелей в Тенерифе, на котором появилась маленькая девочка.

Как сообщается, родители малышки принимали душ. В это время она выбралась в открытое окно, прогулялась по выступу до балкона, а потом вприпрыжку вернулась в номер. На ролике видно, что под конец пути нога ребенка почти соскользнула. Маленькая путешественница не придала этому значения и залезла обратно в окно.

За несколько дней ролик набрал 3,4 миллиона просмотров и 27 тысяч комментариев шокированных пользователей. Фанаты недоумевают, как девочке удалось удержаться на столь узком уступе, и как родители допустили эту ситуацию.

Снявший ролик турист сообщил охраннику здания о случившемся. Предполагается, что мать и отец девочки — отдыхающие из Финляндии. Сейчас их разыскивает полиция.

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