Кудрин озвучил масштабы воровства из федерального бюджета России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о масштабах воровства из федерального бюджета России. По его словам, объемы краж составляют порядка двух-трех миллиардов рублей.

«По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиарда рублей в год, как правило, даже меньше», — сказал он.

Алексей Кудрин сообщил, что общий объем нарушений в данной сфере в 2019 году составил 804 миллиарда. Треть из них — ошибки бухгалтерского учета, которые исправляются во время проверок.

«Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — цитирует главу Счетной палаты РИА Новости.

Кудрин добавил, что уже к середине 2020 года Счетная палата планирует перейти на новую модель управления. Инновационный подход подразумевает постепенный переход от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Кудрин доложил Путину о неисполнении расходов бюджета на один триллион рублей.