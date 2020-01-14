Раскрыты ранее неизвестные детали жизни Виталины Цымбалюк-Романовской

В настоящий момент экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская участвует сразу в нескольких судебных тяжбах. В одном из московских судов находится два иска в отношении пианистки: со стороны предпринимателя Юрия Растегина и ООО «ПКФ «Орди».

Растегин купил квартиру Армена Джигарханяна в Москве, пишут Дни.ру. Часть суммы бизнесмен перевел на банковский счет звезды, а другую передал наличными. Вот только после расставания с Цымбалюк-Романовской актер заявил, что никаких денег за недвижимость не получал.

В загадочной истории с пропажей наличных предстоит разобраться правоохранителям. А пока еще об одном из многочисленных секретов пианистки можно узнать на сайте судебных приставов. Там размещены данные об истинном возрасте исполнительницы.

Утверждается, что вместо заявленных «8 декабря 1979 года» Виталина Цымбалюк-Романовская, на самом деле, появилась на свет 8 июня 1978-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна.