Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в идиллическое воссоединение 84-летнего актера с Татьяной Власовой, с которой он прожил в браке почти 50 лет. В интервью KP.RU пианистка прокомментировала показанное недавно на одном из федеральных каналов ток-шоу о возвращении 77-летней Власовой из Лас-Вегаса в Москву к бывшему мужу и продемонстрированные в программе фотографии.

Цымбалюк-Романовская считает, что так называемое «воссоединение» происходило исключительно ради денег. По ее словам, Татьяна Сергеевна не работала 23 года, с тех пор, как уехала в Америку. Раньше деньги ей регулярно оправлял Джигарханян, но теперь они кончились.

«Я примерно догадываюсь, какой гонорар ей заплатил телеканал. Для нее это большие деньги. Думаю, что ее привели к Армену Борисовичу, чтобы сфотографироваться для эфира. Ей накрутили кудри, посадили в кресло. Оплатили дорогу и увезли обратно — в Америку. Никакого воссоединения нет. За Джигарханяном ухаживает сиделка», — заявила Виталина.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, приехавшая в Москву с огромным багажом Татьяна Власова рассказала в телеэфире, что буквально на днях Армен Джигарханян впервые в жизни признался ей в любви. Раньше, по ее словам, он не говорил «люблю», потому что любовь доказывается не словами, а поступками.