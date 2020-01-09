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Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна

, 7:23 | Светлана Александрова Видео 137

По мнению третьей супруги артиста, его воссоединение с Татьяной Власовой инсценировано для ток-шоу из-за денег.

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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya, @tv__news

Тема:
Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской 86

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в идиллическое воссоединение 84-летнего актера с Татьяной Власовой, с которой он прожил в браке почти 50 лет. В интервью KP.RU пианистка прокомментировала показанное недавно на одном из федеральных каналов ток-шоу о возвращении 77-летней Власовой из Лас-Вегаса в Москву к бывшему мужу и продемонстрированные в программе фотографии.

Цымбалюк-Романовская считает, что так называемое «воссоединение» происходило исключительно ради денег. По ее словам, Татьяна Сергеевна не работала 23 года, с тех пор, как уехала в Америку. Раньше деньги ей регулярно оправлял Джигарханян, но теперь они кончились.

«Я примерно догадываюсь, какой гонорар ей заплатил телеканал. Для нее это большие деньги. Думаю, что ее привели к Армену Борисовичу, чтобы сфотографироваться для эфира. Ей накрутили кудри, посадили в кресло. Оплатили дорогу и увезли обратно — в Америку. Никакого воссоединения нет. За Джигарханяном ухаживает сиделка», — заявила Виталина.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, приехавшая в Москву с огромным багажом Татьяна Власова рассказала в телеэфире, что буквально на днях Армен Джигарханян впервые в жизни признался ей в любви. Раньше, по ее словам, он не говорил «люблю», потому что любовь доказывается не словами, а поступками.

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