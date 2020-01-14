В Госдуме стартовала весенняя сессия 2020 года

Как минимум ближайшие полгода депутаты Госдумы планируют работать над реализацией нового Послания президента. Кроме того, в законодательном портфеле 1233 законопроекта. Сегодня на Охотном ряду стартовала весенняя сессия.

В повестке первого заседания, в том числе документ, направленный на защиту жилищных прав граждан. В нем говорится, что все без исключения управляющие компании в муниципальных домах должны выбираться по конкурсу.

«Основные критерии — цена обслуживания и качество. Такой подход может позволить повысить качество управляемости жилыми домами», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов.

Этот документ депутаты сегодня рассматривают во втором чтении. Позже он дополнится еще одним законопроектом, который предусматривает штрафы за превышение тарифов ЖКХ. Его сейчас разрабатывает Минстрой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России отменят проверки по мигрантам. В кабмине предполагают, что освободит предпринимателей от «лишних» проблем и бумажной волокиты.