Объявление номинантов на премию «Оскар» обернулось расовым и гендерным скандалом

Объявление номинатов на главную кинопремию мира обернулось гендерным и расовым скандалом. Претенденты на «Оскар» стали известны накануне.

В одной из ключевых категорий «За лучшую режиссуру» представлены пятеро. Среди них — ни одной женщины. Объявляя имена, актриса Исса Рэй не смогла сдержать разочарования — произнесла дрогнувшим голосом: «Поздравляю этих мужчин». Эта ремарка тут же нашла отклик в социальных сетях. Люди начали возмущаться, что женщины плохо представлены и в других категориях. Затем заметили, что среди номинантов маловато темнокожих.

Вопросы дискриминации не первый раз портят праздник кино. Торжественная церемония, например, снова пройдет без ведущего. В прошлом году кандидата отстранили за резкие высказывания в адрес меньшинств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что композитор Джон Уильямс установил рекорд по числу номинаций на «Оскар».