Глава РФПЛ Сергей Прядкин допрошен по делу о договорном матче

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сегодня побывал на допросе в следственном департаменте МВД. Как стало известно 5-tv.ru, следственные действия осуществлялись в рамках расследования уголовного дела о договорном матче в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Оно было возбуждено по статье «оказание противоправного влияния на результат спортивного мероприятия или зрелищного коммерческого конкурса» после подозрительной победы команды «Чайка» из Ростовской области над новороссийским «Черноморцем» 13 мая 2019 года.

Как сообщал тогда ТАСС, дисциплинарный комитет установил, что во время матча игроки «Черноморца» получили от миллиона до двух миллионов рублей за намеренное поражение. Это позволило противникам выти на первое место в итоговой турнирной таблице. После матча президент РФС Александр Дюков обратился к МВД с просьбой провести расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале в большом теннисе — более ста спортсменов подозревают в получении сотен миллионов евро в договорных матчах.