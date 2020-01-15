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  4. Число пострадавших от взрыва на заводе в Испании возросло до восьми человек

Число пострадавших от взрыва на заводе в Испании возросло до восьми человек

, 2:04 Эфирная новость 18

Двое находятся в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Фото, видео: YouTube @Mike Bradshaw, 5-tv.ru

Срочные сообщения приходят из испанской Таррагоны. Там в эти минуты тушат пожар на нефтехимическом заводе.

Возгоранию предшествовал взрыв. Как минимум, один человек погиб, еще шестеро пострадали. Есть ли среди них россияне, сейчас проверяют сотрудники нашего посольства в Испании.

Жителей ближайших населенных пунктов призвали не открывать двери и окна, не выходить на улицу. В районе происшествия прервано движение поездов.

По последним данным число пострадавших возросло до восьми человек. Двое находятся в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент этого страшного взрыва, который зафиксировала камера видеонаблюдения на парковке.

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