Число пострадавших от взрыва на заводе в Испании возросло до восьми человек

Срочные сообщения приходят из испанской Таррагоны. Там в эти минуты тушат пожар на нефтехимическом заводе.

Возгоранию предшествовал взрыв. Как минимум, один человек погиб, еще шестеро пострадали. Есть ли среди них россияне, сейчас проверяют сотрудники нашего посольства в Испании.

Жителей ближайших населенных пунктов призвали не открывать двери и окна, не выходить на улицу. В районе происшествия прервано движение поездов.

По последним данным число пострадавших возросло до восьми человек. Двое находятся в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент этого страшного взрыва, который зафиксировала камера видеонаблюдения на парковке.