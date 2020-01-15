Буйный пациент или грубый врач? Кто виноват в драке в «скорой помощи» Петербурга

Полиция Петербурга проводит проверку по жалобе пенсионера, которого якобы избил врач скорой помощи.

Медик уверяет, все наоборот — буйствовал пациент. У одного сломан нос, у второго — сотрясение. Все происходило в карете «скорой помощи». Есть два свидетеля — жена пенсионера и медсестра. Обе говорят противоположные вещи.

76-ти летний Георгий Мирзоян рассказывает, как его избивал врач «скорой помощи». Сломана переносица, сотрясение мозга. А начиналось все с вызова обычной неотложки. Медикам петербуржец пожаловался на давление под двести. И попросил отвезти его в госпиталь для ветеранов войны, где пенсионера уже не раз лечили. Но приехавший врач грубо отреагировал на просьбу.

Уже в карете «скорой помощи», когда супруги поняли: их везут совсем не в тот госпиталь, они потребовали остановить машину. И это, как рассказывают пожилые люди, окончательно вывело из себя врача неотложки.

Врач неотложки Иван Бондарев жалуется на стресс и головные боли. Впрочем, события того дня помнит четко и за себя ручается. Да, конфликт был, но как оказывается, 76-ти летний старик в общем-то сам виноват, что получил травмы.

Кому верить в непростой ситуации разбирался Александр Иванов.