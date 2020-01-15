В Лос-Анджелесе 17 детей пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку

За медицинской помощью в Лос-Анджелесе обратились 17 детей и девять взрослых после того, как на детскую площадку начальной школы было сброшено авиатопливо с пролетавшего мимо самолета. Об этом сообщается в администрации американского города.

«Все они получили незначительные травмы, нет необходимости в транспортировке в местную больницу из школы. Нет приказа об эвакуации в районе места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы города.

Позднее стало известно, что сброс топлива произошел во время экстренной посадки пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines в местном международном аэропорту.

К слову, образовательное учреждение располагается в 24 километрах от воздушной гавани. Сам авиаинцидент зафиксировали на видео шокированные очевидцы. В дирекции школы шокированы произошедшим.