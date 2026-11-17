В США мужчина заставил 8-летнюю девочку смотреть на убийство ее семьи

В США восьмилетняя Шаста Гроен провела 47 дней в плену у серийного убийцы Джозефа Эдварда Дункана III после того, как преступник расправился с тремя членами ее семьи и похитил ее вместе с младшим братом. Девочку удалось спасти благодаря ее попыткам убедить похитителя вернуться в родной город и внимательности сотрудницы ресторана. Об этой истории рассказало издание Need To Know.

Все началось в мае 2005 года возле города Кер-д’Ален в штате Айдахо. Шаста жила с 40-летней матерью Брендой Мэтьюз, 37-летним отчимом Марком Маккензи и двумя братьями — 13-летним Слэйдом и девятилетним Диланом.

Преступник следил за домом

Перед нападением Дункан наблюдал за жилищем через прибор ночного видения. Затем он проник внутрь через незапертую заднюю дверь, вооружившись обрезом и молотком.

Мужчина разбудил хозяйку, угрожая оружием, связал находившихся в доме людей и потребовал у ее супруга деньги. Услышав, что денег нет, он напал на взрослых и старшего ребенка. Шаста слышала происходившее, хотя ей приказали оставаться на месте.

После нападения преступник вывел из дома Шасту и Дилана. Их старший брат Слэйд, несмотря на ранения, попытался добраться до задней двери, но похититель догнал его. Мальчик погиб вместе с матерью и отчимом.

Первые признаки беды заметил сосед Боб Холлингсворт. Придя к дому, он увидел лающих собак и открытые дверцы автомобиля. Вызванные полицейские нашли тела трех членов семьи, однако двух младших детей нигде не было.

Почти семь недель в лесу

Дункан вывез Шасту и Дилана в Национальный лес Лоло в штате Монтана. Он держал детей связанными в палатке. Девочка подвергалась жестокому обращению и постоянно опасалась за свою жизнь.

Похититель убил девятилетнего Дилана на глазах у его сестры 22 июня. Сначала преступник пытался представить произошедшее как случайный выстрел, но Шаста видела, что он вновь направил оружие на мальчика. Он заставил Шасту помочь перенести тело Дилана к костру, чтобы уничтожить останки. Ее волосы были в крови. Он не разрешал ей мыться в течение двух недель.

После гибели брата девочка осталась с убийцей одна. Он угрожал ей смертью и однажды даже предложил выбрать способ расправы. Когда преступник начал душить Шасту веревкой, она стала умолять его остановиться, обращаясь по прозвищу Джет. Дункан прекратил нападение.

Несмотря на пережитое, Шаста пыталась найти способ выбраться из леса. В какой-то момент она сказала похитителю, что хочет вернуться в Кер-д’Ален, чтобы показать ему свою прежнюю школу и дома друзей. Мужчина согласился.

Официантка узнала пропавшую девочку

Ранним утром 2 июля 2005 года Дункан привез Шасту в ресторан Denny’s в Кер-д’Алене. Официантка Эмбер Дин узнала девочку по новостным репортажам. Она предупредила менеджера заведения, после чего в службу спасения поступил звонок.

Чтобы Дункан не покинул ресторан до прибытия полиции, сотрудница продолжала обслуживать посетителей без спешки. Она даже предложила Шасте заказать молочный коктейль, выигрывая время.

Примерно через десять минут к заведению прибыли полицейские. Дункана задержали, надев на него наручники. Сопротивления он не оказал.

Когда Эмбер подошла к девочке и спросила ее имя, та ответила: «Я Шаста Гроен» — и расплакалась. Первым делом спасенная попросила позвать ее отца Стива Гроена, который вскоре приехал к дочери.

Что произошло после спасения

Шаста провела шесть дней в больнице. Врачи осматривали ее и фиксировали последствия перенесенного насилия.

Следователи продолжили обследовать места, где Дункан удерживал детей. На участке, где он сжег останки Дилана, специалисты обнаружили около 1700 небольших костных фрагментов.

Дункан уже имел историю сексуальных преступлений. За убийства членов семьи, похищение и насилие над Шастой он получил несколько пожизненных сроков. На федеральном уровне ему также назначили три смертных приговора по делу о преступлениях против Дилана.

Но освобождение не означало, что тяжелые испытания для девочки закончились.

В последующие годы она страдала от кошмаров, рано начала употреблять алкоголь и наркотики, проходила реабилитацию. В 16 лет получила срок в учреждении для несовершеннолетних за хранение наркотиков.

Со временем девушка решила публично рассказывать о пережитом. В 2016 году вместе с отцом она выступила с инициативой Slade and Dylan’s Law, названной в память о погибших братьях. Ее целью было ужесточение законодательства в отношении сексуальных преступников.

Как сложилась дальнейшая жизнь Шасты

В октябре 2018 года Шаста вышла замуж за Майкла Макклейна. У нее уже было двое сыновей, позднее в семье родились еще трое мальчиков.

В июле 2024 года она рассказала о пережитом в публикации для Oprah Daily. Девушка призналась, что многие взрослые предпочитают не говорить об этой истории, потому что она слишком болезненна.

Особое место в ее воспоминаниях занимает младший брат Дилан. Шаста называла его своим лучшим другом и говорила, что осознание собственной спасенной жизни всегда связано для нее с мыслью о судьбе брата. Он так и не смог вернуться домой, вырасти и создать семью.

«Дилан был моим лучшим другом, может быть, единственным. Он умер, а я выжила. Он так и не вернулся домой, а я вернулась», — поделилась Шаста.

Джозеф Эдвард Дункан III умер 28 марта 2021 года в возрасте 58 лет в федеральной тюрьме в Терре-Хоте, штат Индиана. За пять месяцев до смерти у него диагностировали агрессивный рак мозга. От лечения заключенный отказался.

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