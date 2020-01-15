Голые спины, груди и животы: ТОП-5 образов на премии Critics’ Choiсe Awards 2020

Значимая для киноиндустрии церемония Critics’ Choiсe Awards 2020 состоялась 12 января в преддверии «Оскара» в Санта-Монике. В ходе 25-го по счету торжественного мероприятия американская ассоциация критиков обозначила лучшие фильмы за 2019 год, сообщают Дни.ру.

Главной интригой мероприятия стала картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», а награду за лучший актерский состав вручили Джону Литгоу, Роберту Де Ниро и Аль Пачино, сыгравшим в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец».

Весьма эффектной частью Critics’ Choiсe Awards 2020 стала красная дорожка, на которой блистали знаменитости. Пожалуй, самый запоминающийся образ продемонстрировала киноактриса Шарлиз Терон. Она пришла на церемонию в длинном блестящем платье с глубоким вырезом справа и достаточно откровенным декольте. «Лук» знаменитости был дополнен черный классическим пиджаком.

Известная по роли девушки «Человека-паука» Зендея Коулман, появилась на вручении наград в скульптурном футуристическом топе и юбке в пол. На голове актрисы и модели были заплетены мелкие африканские косички.

Дженнифер Лопес «засветилась» на красной дорожке Critics’ Choiсe Awards 2020 в обтягивающем длинном платье с псевдооголенной спиной. Наряд крайне выгодно подчеркнул формы знаменитости.

Не менее эффектным стал образ Кейт Бекинсейл, надевшей струящееся лилово-розовое платье, которые было отмечено многими как одно из лучших.

Лучезарная Николь Кидман пришла на церемонию в платье-бюстье. Наряд эффектно подчеркивал худобу знаменитости и отлично контрастировал с ее цветом волос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших нарядах красной дорожки премии «Золотого глобуса».