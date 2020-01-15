«Идиоты!»: в Boeing грубо ответили Lion Air на запрос об обучении на 737 МАХ

Сотрудники американского производителя самолетов Boeing грубо ответили представителям индонезийской авиакомпании Lion Air на запрос переобучить их летчиков под самолет 737 MAX. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Теперь этой чертовой Lion Air нужен тренажер, чтобы летать на MAX, как будто они там тупые. А мне тут крутись, пытаясь понять, как все это разрулить. Идиоты», — говорится в одном из сообщений производителя.

Переписку 2017 года обнародовал комитет палаты представителей по транспорту и инфраструктуре.

В итоге в Boeing отказались от полноценного обучения пилотов, объяснив это тем, что они ранее управляли другими лайнерами семейства 737 и им будет достаточно краткого курса на компьютерном симуляторе.

Как сообщают «Известия», 9 января газета New York Times написала, что согласно переданной в комитет внутрикорпоративной переписке сотрудники Boeing пытались скрыть от Федерального авиационного управления (ФАУ) недостатки 737 MAX.

«Меня все еще не простил Бог за то, что я скрыл в прошлом году», — приводит издание одно из сообщений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Boeing принесли извинения из-за содержания переписки, отправленной в Конгресс.

Самолет авиакомпании Lion Air 29 октября исчез с экранов радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Перед этим пилот запросил разрешение вернуться в порт вылета. В результате ЧП погибли все 189 человек, находившиеся на борту.