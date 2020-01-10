Сотрудники Boeing назвали 737 МАХ разработкой «клоунов» и «обезьян»

Американская компания Boeing опубликовала внутренние документы, связанные с разработкой самолетов 737 МАХ. Это коснулось и внутренней переписки сотрудников. В последней содержатся очень нелестные комментарии об указанном лайнере.

«Этот самолет (Boeing 737 МАХ — Прим. ред) разработан клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны», — написал один из сотрудников в апреле 2017 года.

ФАН со ссылкой на CNBC отмечает, это сообщение появилось во время обсуждения проблем с компьютерным управлением воздушного судна.

В 2015 году один из сотрудников написал, что намерен «очень жестко» сопротивляться требованиям регулирующих органов к самолету.

«Мы намерены противостоять этому, и вероятно, нам потребуется поддержка на самом высоком уровне», — написал он, обсуждая требование властей о создании тренажера с определенным типом оповещений в кабине пилота.

Опубликованные компанией Boeing материалы были отправлены в Конгресс США, члены которого занимаются расследованием двух катастроф с самолетами семейства 737 MAX.

«Эти заявления не определяют ту компанию, которой нам надо быть, и они абсолютно неприемлемы. Мы сожалеем о содержании этой переписки», — принесли извинения представители Boeing.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Boeing приостановила производство самолетов печально знаменитой модели 737 MAX. Это произошло после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.