ТОП-7 редких привычек женщин, способных покорить мужчин

5-tv.ru публикует ТОП-7 редких привычек представительниц прекрасного пола, благодаря которым мужчины могут влюбиться в них без оглядки. Некоторые особенности женщин способствуют «прикипанию» кавалеров «всерьез и надолго».

1. Хороший аппетит

Зачастую женщины стараются угнаться за некими идеалами красоты и ежедневно изнуряют себя жесточайшими диетами, отдавая предпочтение правильному питанию. По данным Femmie, мужчины предпочитают спутниц, которые могут с легкостью употребить сочный стейк, не задумываясь о собственной фигуре.

Практика показывает, что любящая поесть женщина, как правило, очень неплохо готовит. Из этого следует, что ее избранник не останется голодным. Хороший аппетит говорит об уверенности дамы в себе и отличном здоровье.

2. Привычка носить удобную одежду

Очень немногие мужчины предпочитают видеть своих потенциальных партнерш в облегающих платьях и на шпильках. Большинство представителей сильного пола хотят видеть женщин в более простой и комфортной одежде — джинсы, кеды, свитер.

Есть мнение, что модное и эффектное платье на свидании будет сковывать движение и не позволит даме расслабиться. Соответственно, вечер может пройти не совсем удачно. Когда женщина одета так, как ей нравится, симпатия мужчины будет более искренней — он увидит ее настоящей.

3. Привычка держать слово

Женщины, которые умеют твердо держать данное слово, ценятся мужчинами больше других. Современные девушки чаще всего бросаются громкими фразами и перестают помнить о них минут через пять. Кавалеров дико раздражает отсутствие ответственности женщины за собственные слова. Спутница, которая выполняет данное обещание, вызывает у мужчины уважение и соответствующее отношение.

4. Любовь к спорту

Привычка женщины делать зарядку, бегать вокруг дома по утрам и качать попу в спортзале не является показателем любви к спорту. Мужчины ценят, когда их избранница с удовольствием смотрит с ними футбольный или хоккейный матч и искренне болеет за команду. А если дама не прочь покричать с трибун на стадионе, то это имеет огромнейшее значение. Такие женщины вызывают зависть друзей кавалера, так как из партнерши, скорее всего, проводят время за просмотром слащавых сериалов.

5. Интерес к новостям

Не секрет, что многие представители сильного пола предпочитают девушек, с которыми можно поговорить на абсолютно любые темы. Если женщина, просматривает ленты новостей, чтобы быть в курсе ситуации в стране и в мире, этот аспект находит у мужчин выраженную поддержку и уважение. Хорошо информированная дама подчеркивает ее разностороннюю развитость и отсутствие зацикливания на самой себе.

6. Умение планировать бюджет

Как правило, неподдельный интерес у мужчин вызывают женщины, способные грамотно распоряжаться деньгами. Если дама тщательно планирует бюджет и знает цену финансовым средствам, то у нее намного больше шансов выйти замуж. Грамотность женщины в этой сфере обрадует и привлечет к ней партнера, который прилично зарабатывает и сможет обеспечить свою пассию.

7. Тяга к соперничеству

Сильные и уверенные в себе мужчины хотят видеть своих избранниц соответствующими этим качествам. Представительницы прекрасного пола, решающие любые вопросы истерикой и слезами, адекватных людей будут только отталкивать. Те женщины, которые способны отстаивать свою точку зрения и доказывать правоту без этих «штучек», весьма ценятся в мужском обществе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 имен женщин-разлучниц.