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  4. Общежитие под Челябинском сковало льдом, но экспертиза посчитала состояние здания нормальным

Общежитие под Челябинском сковало льдом, но экспертиза посчитала состояние здания нормальным

, 14:48 Эфирная новость 25

Фасад пошел трещинами в 2019-м, когда в здании решили заменить окна. Ремонтники тогда заявили, если продолжат — дом развалится. Работы остановили, назначили экспертизу и результат оказался не в пользу жителей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В бедственном положении оказались жители Челябинской области — там замерзает целое общежитие. Старое здание от подвала до чердака сковало льдом. В доме нет отопления, в квартирах — холод, на стенах — огромные трещины. Однако признать строение аварийным экспертиза отказалась, жильцы были вынуждены обратиться в следственный комитет. За судьбой замерзающего дома следит корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Раткин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Следственный комитет проверит обледеневшее общежитие в Иркутске.

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