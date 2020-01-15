Общежитие под Челябинском сковало льдом, но экспертиза посчитала состояние здания нормальным

В бедственном положении оказались жители Челябинской области — там замерзает целое общежитие. Старое здание от подвала до чердака сковало льдом. В доме нет отопления, в квартирах — холод, на стенах — огромные трещины. Однако признать строение аварийным экспертиза отказалась, жильцы были вынуждены обратиться в следственный комитет. За судьбой замерзающего дома следит корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Раткин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Следственный комитет проверит обледеневшее общежитие в Иркутске.