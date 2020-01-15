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В России ужесточат контроль за турбизнесом

, 7:47 Эфирная новость 23

В Минэкономразвития разрабатывают законопроект, предполагающий использование системы «Электронная путевка»

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Фото, видео: Globallookpress.com /Jörg Horstmann, 5-tv.ru

В Минэкономразвития решили ужесточить контроль за туристическим бизнесом.

Там уже разрабатывают законопроект в случае принятия которого все туроператоры и агенты работающие в России будут обязаны использовать систему «Электронная путевка». С помощью этой программы путешественники смогут самостоятельно отслеживать все этапы сделки, включая бронирование отелей и покупку авиабилетов, трансфер и юридическую документацию.

По мнению авторов инициативы, все это поможет защитить граждан от недобросовестных предпринимателей и повысит прозрачность рынка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших туристических направлениях в 2020 году.

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