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Скрэмбл с помидорами: воздушное блюдо на завтрак для отличного начала дня

, 10:19 | Валентин Черников Видео 24

Нежная яичница-болтунья отнимет немного времени и впечатлит необычным вкусом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Creativ Studio Heinemann

Яичница-болтунья или скрэмбл — прекрасный вариант завтрака для любителей вкусно и сытно поесть без вреда для здоровья. Популярное во всем мире блюдо имеет множество вариантов исполнения. Одним из нестандартных и простых рецептов создания воздушной «болтушки» с помидорами делится автор канала на Яндекс-Дзен «Готовим с Марусей».

Ингредиенты

Для приготовления нежного скрэмбла с помидорами понадобится одна столовая ложка сливочного масла, четыре яйца, один помидор, 30 граммов сыра, итальянские травы и соль по вкусу.

Как готовить скрэмбл с помидорами

Растопите сливочное масло на сковороде. Нарежьте помидор кольцами и обжарьте их на масле до мягкости. Готовые кольца выложите на тарелку. Разбейте яйца в глубокую миску, посолите и хорошо взбейте венчиком. Натрите кусочек сыра. Ячную смесь вылейте на сковороду, посыпьте тертым сыром и активно взбивайте. Когда яйца схватились, уберите сковороду с огня. Посыпьте сухими итальянскими травами. Выложите на тарелку с помидорами.

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