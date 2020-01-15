Автокран протаранил рейсовый автобус с пассажирами под Тобольском

Автокран протаранил рейсовый автобус на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Пассажирский автомобиль двигался по маршруту Тюмень — Тобольск. Столкновение произошло на 174-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, автокран выехал на встречную полосу при обгоне и задел автобус с 20 людьми на борту, включая водителя, уточняет ТАСС.

От удара автобус улетел в кювет. Семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы Тобольска и поселка Байкалово. Сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус и самосвал столкнулись на трассе в ХМАО.