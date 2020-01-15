  1. Пятый канал
  4. Автокран протаранил рейсовый автобус с пассажирами под Тобольском

Автокран протаранил рейсовый автобус с пассажирами под Тобольском

, 11:01 | Валентин Черников Видео 46

От мощного удара автомобиль с 19 пассажирами вылетел в кювет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, УГИБДД УМВД России по Тюменской области

Автокран протаранил рейсовый автобус на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Пассажирский автомобиль двигался по маршруту Тюмень — Тобольск. Столкновение произошло на 174-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, автокран выехал на встречную полосу при обгоне и задел автобус с 20 людьми на борту, включая водителя, уточняет ТАСС.

От удара автобус улетел в кювет. Семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы Тобольска и поселка Байкалово. Сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус и самосвал столкнулись на трассе в ХМАО.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.41
0.46 68.42
0.60
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

12:07
«Так вы женитесь?»: Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой
12:00
Прямая трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию
11:53
В подмосковном домашнем приюте для детей суррогатных матерей умер младенец
11:37
В РФ придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом
11:28
Благодаря переправе, построенной военными РФ, в сирийский город Дейр-Эз-Зор возвращаются беженцы
11:12
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

Сейчас читают

Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]