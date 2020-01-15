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Конфликт продолжается. Рудковская предъявила новое обвинение Авербуху

, 18:36 | Юлия Федорова Фото 507

Тренер и постановщик ледовых шоу добавил в программу песню Димы Билана, якобы не получив на то разрешение у правообладателей.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Яна Рудковская осталась недовольна использованием песни Димы Билана в ледовом шоу Ильи Авербуха. Известный тренер добавил в программу номер под песню «Держи» и не уведомил об этом ни исполнителя, ни его продюсера. Рудковская заявила, что ждала извинений от создателя шоу на Первом канале больше месяца, но их так и не последовало.

«Скоммунистил… и в кусты», — написала она в Telegram-канале.

Илья Авербух. ТАСС / Михаил Александров

Яну возмутили слова Авербуха о том, что они живут в разных мирах. Рудковская убеждена, что вместе с мужем Евгением Плющенко они продают определенно больше билетов на столичные ледовые шоу, а злополучная песня, взятая без спроса и прозвучавшая в эфире, — «качественная и трендовая».

Продюсер пригрозила тренеру активными действиями. По мнению Яны, использование чужого контента может оцениваться в сумму до пяти миллионов рублей. Рудковская считает, что раз для Авербуха проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями, то такая сумма не ударит по его банковскому счету.

Ситуация с песней Димы Билана — продолжение конфликта известного продюсера и постановщика ледовых шоу. Совсем недавно Рудковская обратила внимание на низкий гонорар чемпионки по фигурному катанию Евгении Медведевой. Тогда тренер опроверг слухи, отметив, что Евгения получает гораздо больше — в соответствии со своим плотным графиком.

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