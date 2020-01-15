«Люди в обморок падают от очертания женского соска»: Шпица показала провокационное фото

Российская актриса Екатерина Шпица решила спровоцировать подписчиков откровенным фото. 34-летняя звезда опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором позирует в подъюбнике, напоминающем балетную пачку, и шелковом лифе.

В подписи к фотографии артистка оставила большой текст с размышлениями о том, как люди реагируют на соблазнительные кадры, публикуемые знаменитостями.

«Люди в обморок падают от очертания женского соска, усматривают пошлость в арбузе, который положили между ног, чтоб удобнее было вырезать мякоть, не рискуя уронить все в песок… Боюсь подумать, что будет, если сняться в купальнике среди бананов», — написала кинозвезда.

Instagram @katerinashpitsa

Поклонники Екатерины Шпицы заявили, что, в первую очередь, она привлекает их внимание своим талантом, а вовсе не откровенными фото. Фанаты полностью поддержали кумира и подобно ей выразили сожаление по поводу того, что в современном мире балом правят «ягодицы».

«Становится грустно, что сексуальность измеряется сантиметрами ткани…» — написал фолловер.

Екатерина Шпица отметила, что люди могут усмотреть в ее провокационном фото пошлость, однако всегда найдутся те, кто сможет оценить эстетику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Шпица выскочила из воды, чтобы показать подписчикам краба.