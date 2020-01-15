Беглов заявил, что Петербург уже выполнил часть поручений Путина Федеральному Собранию

Власти Санкт-Петербурга уже выполнили часть поручений президента РФ Владимира Путина, которые были даны им в Послании Федеральному Собранию. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«С 1 января у нас действует такая служба, как „Социальная няня“. Для матерей, которые родили два или три ребенка, она абсолютно бесплатная. Я считаю, что это очень важно, потому что не у всех есть дедушки, бабушки, и не все могут просто оставить где-то детей. Тем более, разного возраста», — ответил Беглов на вопрос об исполнении поручений президента.

Глава города добавил, что уже выполнено поручение в части выплаты надбавок школьным учителям. Сейчас размер региональной доплаты составляет пять тысяч рублей, со временем он будет увеличиваться.

«Один из важных моментов — это, безусловно, социальная помощь многодетным семьям. На сегодняшний день (предоставляется — Прим. ред.) бесплатное питание для детишек с первого по четвертый класс, независимо от того, какой статус имеет семья или какой доход имеет семья», — добавил Беглов.

Также губернатор упомянул важность заботы о людях «серебряного возраста». В преддверии празднования прорыва блокады Ленинграда в Смольном решили предоставлять выплаты из регионального бюджета даже тем людям, которые прожили всего один день в блокадном Ленинграде.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. Основное внимание в нем было уделено социальной сфере.