Послание 2020: Путин назвал острейшей проблемой низкие доходы российских семей

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию назвал низкие доходы семей острейшей проблемой, которая является угрозой будущему страны.

Глава государства поручил ввести выплаты на ребенка от трех до семи лет, которые первоначально составят половину прожиточного минимума и составят пять с половиной тысяч рублей. Эта сумма в 2021 году может вырасти вдвое, сказал он.

Кроме того, Путин поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет с учетом новых выплат на детей с начала текущего года.

Глава государства пояснил, что, согласно его предложению, такие выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. По его словам, родителям будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

«Обращаю внимание: нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы», — подчеркнул президент.

Кроме того, в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию президент России предложил обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс. Средства на эти цели будут выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов.

В конце 2019 года Владимир Путин подписал указ об отмене ежемесячных компенсационных выплат по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет в размере 50 рублей.