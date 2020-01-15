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  4. Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли

Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли

, 17:29 | Мия Субботина Видео 82

Звездная семья сейчас отдыхает в Майами.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Резидент Comedy Club Павел Воля и телеведущая Ляйсан Утяшева в браке уже почти восемь лет. Звездная пара вместе путешествует и растит двоих детей: сына Роберта и дочь Софию. Сейчас всей семьей они отправились в Америку — там у шоумена гастроли. Спортсменка поддерживает супруга, а также наслаждается отдыхом в Майами.

Знаменитость устроила себя день шопинга. Пока она делала покупки, ее дочь решила заняться гимнастикой. Она облокотилась на диванчик и подняла ноги и руки вверх, пытаясь соблюдать баланс. Видео звезда опубликовала в своем Instagram-профиле.

«Это упражнение паучок?» — поинтересовалась у наследницы мама.

Малышка тоже растет модницей: белый топ в сочетании с джинсами с принтом смотрелись модно.

Также спортсменка показала, как проходит у них утренняя зарядка. Она старается поддерживать в хорошей физической форме всех членов семьи. В ролике мелькают наследники пары, которые с радостью выполняют упражнения.

«Каждое утро начинается так, где бы мы не находились», — подписала видео звезда.

 
 
 
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, где бы мы не находились #зарядкасляйсан

Публикация от  Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Воля вместе с семьей катается на лыжах в Сочи.

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