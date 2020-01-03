«Зеленая муха»: Павел Воля вместе с семьей катается на лыжах в Сочи

Резидент Comedy Club Павел Воля слывет хорошим семьянином и заботливым мужем. На январские праздники он вместе со своей супругой Ляйсан Утяшевой, сыном Робертом и дочерью Софией отправился в Сочи на горнолыжный курорт.

Шоумен поприветствовал своих подписчиков в Instagram и показал вид на трассу. Звездной семье повезло с погодой — в горах светит солнце, а над головой чистое голубое небо. Также Павел рассказал в ролике, что на следующий день встанет на сноуборд, а пока будет догонять на лыжах возлюбленную с детьми.

«Добро утро! Зеленая муха приветствует всех! Что же это за красота такая, а?! И так каждый день. Да что же ты творишь-то, природа-мать?!» — восхищался пейзажем вокруг артист.

Instagram @pavelvolyaofficial

Поклонники обрадовались первой публикации артиста в новом году и выразили респект ему за то, что он вместе с семьей проводит время.

«Паша, ты молоток бро!!! Проводишь время семьей! Красота…»;

«Какая красотищщща! И воздух морозный»;

«Ваууу супер!!! Классно вам отдохнуть!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли устроили посленовогодний погром.