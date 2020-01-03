  1. Пятый канал
  4. «Зеленая муха»: Павел Воля вместе с семьей катается на лыжах в Сочи

«Зеленая муха»: Павел Воля вместе с семьей катается на лыжах в Сочи

, 14:11 | Мия Субботина Видео 150

Шоумен поделился видеозаписью, на которой виден шикарный вид на горнолыжную трассу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pavelvolyaofficial

Резидент Comedy Club Павел Воля слывет хорошим семьянином и заботливым мужем. На январские праздники он вместе со своей супругой Ляйсан Утяшевой, сыном Робертом и дочерью Софией отправился в Сочи на горнолыжный курорт.

Шоумен поприветствовал своих подписчиков в Instagram и показал вид на трассу. Звездной семье повезло с погодой — в горах светит солнце, а над головой чистое голубое небо. Также Павел рассказал в ролике, что на следующий день встанет на сноуборд, а пока будет догонять на лыжах возлюбленную с детьми.

«Добро утро! Зеленая муха приветствует всех! Что же это за красота такая, а?! И так каждый день. Да что же ты творишь-то, природа-мать?!» — восхищался пейзажем вокруг артист.

Instagram @pavelvolyaofficial

Поклонники обрадовались первой публикации артиста в новом году и выразили респект ему за то, что он вместе с семьей проводит время.

«Паша, ты молоток бро!!! Проводишь время семьей! Красота…»;

«Какая красотищщща! И воздух морозный»;

«Ваууу супер!!! Классно вам отдохнуть!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли устроили посленовогодний погром.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

Последние новости

14:51
«США толкают Иран в ядерную программу»: политолог о реакции на гибель Сулеймани
14:37
«Супервумэн!»: Светлана Дружинина прогулялась по снегу босиком
14:23
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анжелики Гашевой
14:11
«Зеленая муха»: Павел Воля вместе с семьей катается на лыжах в Сочи
13:55
«Это реклама для налоговой?» Собчак прилетела на личном самолете в Куршевель
13:35
Тренер молодежной сборной Швеции по хоккею предсказал тяжелый матч с Россией

Сейчас читают

Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины
Курникова показала подросших детей от Иглесиаса
«Прихожу в себя понемногу»: Кудрявцева вышла в свет после операции на груди

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]