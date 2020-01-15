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«Эпохальное»: руководство ОНФ о Послании Путина Федеральному Собранию

, 18:28 | Игорь Рязов Видео 28

Президент дал ОНФ поручение проконтролировать ход строительства, оснащения и ремонта ФАПов.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов

Руководство Общероссийского народного фронта (ОНФ) прокомментировало послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Озвученные предложения члены ОНФ оценивают позитивно.

«Скажу честно, что я вдохновлен. Я считаю, что послание более чем народное. Огромное впечатление (производит — Прим. ред.), конечно же, история с ФАПами», — сказал руководитель исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

По его словам, он часто видел в регионах фельдшерско-акушерские пункты, которые находились в полуразрушенном состоянии. Также стоял вопрос с нехваткой специалистов. В послании были даны полные ответы на эти вопросы.

«Это эпохальное послание. Самое главное, что все, о чем говорил президент касается каждого жителя нашей страны», — добавил еще один руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Он тоже отметил поручение президента о мониторинге ФАПов и заверил, что работа в этой области будет продолжена и усилена. Также Кузнецов считает, что президент сделал важные заявления о поддержке российских семей.

«За этими программами всегда стоят живые люди. И задача Общероссийского народного фронта сделать так, чтобы каждый человек, который обращается за этой поддержкой, ее получил», — сказал он.

Доктор Леонид Рошаль, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, отметил, что в своем послании президент возложил большую ответственность на организацию.

«Исполнение решений президента возложено на ОНФ. Это накладывает на нас большую ответственность. Мы работаем в этом плане. Мы уже сделали программу первичное звено (здравоохранения — Прим. ред.), но надо усиливать работу», — сказал Рошаль.

Он подчеркнул, что не знает более важной задачи, чем здоровье народа. По словам сопредседателя ОНФ, последнее послание Федеральному собранию было «одним из лучших», направленных на решение социальных проблем.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 15 января. В нем он дал поручение ОНФ проконтролировать ход строительства, оснащения и ремонта ФАПов.

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