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В испанском аэропорту Аликанте произошел пожар

, 20:40 Эфирная новость 97

Из-за возгорания в здании воздушной гавани была произведена эвакуация всех пассажиров, прибывающие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com U.S. Department of Defense, 5-tv.ru

Срочные сообщения приходят из испанского Аликанте — туристического центра на побережье Средиземного моря. В эти минуты там тушат пожар в аэропорту. Загорелась крыша главного терминала, над зданием поднимаются густые клубы дыма. Из-за ЧП задержаны или перенаправлены рейсы, а пассажиры и персонал срочно эвакуированы. Об этом сообщила компания-оператор воздушной гавани. По последним данным, пострадавших нет, пожарные уже взяли возгорание под контроль. Причину произошедшего предстоит выяснить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобиль с газовыми баллонами вспыхнул на трамвайных путях в Петербурге.

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