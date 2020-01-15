В испанском аэропорту Аликанте произошел пожар

Срочные сообщения приходят из испанского Аликанте — туристического центра на побережье Средиземного моря. В эти минуты там тушат пожар в аэропорту. Загорелась крыша главного терминала, над зданием поднимаются густые клубы дыма. Из-за ЧП задержаны или перенаправлены рейсы, а пассажиры и персонал срочно эвакуированы. Об этом сообщила компания-оператор воздушной гавани. По последним данным, пострадавших нет, пожарные уже взяли возгорание под контроль. Причину произошедшего предстоит выяснить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобиль с газовыми баллонами вспыхнул на трамвайных путях в Петербурге.