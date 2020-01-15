Автомобиль с газовыми баллонами вспыхнул на трамвайных путях в Петербурге

Легковой автомобиль с газовыми баллонами вспыхнул на трамвайных путях возле метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел возле дома № 2 по улице Академика Крылова в Приморском районе города.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых запечатлена машина, объятая пламенем. Как видно на записи, в определенный момент происходит хлопок и площадь возгорания заметно увеличивается.

Как сообщает телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и возгорание локализовали. Из транспортного средства эвакуировали три газовых баллона.

По предварительным данным, водитель автомобиля госпитализирован с ожогами. Полиция Приморского района проводит проверку по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в порту Махачкалы загорелся сухогруз под иранским флагом.