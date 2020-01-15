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Госдума обсудит кандидатуру премьера 16 января

, 20:26 | Сергей Зеленский 77

Депутаты соберутся на заседание в 9:00.

Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

Депутаты Госдумы 16 января соберутся для обсуждения кандидатуры премьер-министра страны. Заседание начнется в 9:00 по московскому времени, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Должность главы Кабмина стала вакантной после того, как Дмитрий Медведев 15 января объявил об отставке правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в нижнюю палату правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Ожидается, что представители думских фракций по очереди встретятся с Мишустиным, после чего рассмотрят его назначение на пост председателя правительства.

Ранее 5-tv.ru публиковал биографию Михаила Мишустина.

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