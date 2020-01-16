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Женщины-астронавты заменили аккумуляторы на МКС в открытом космосе

, 0:29 Эфирная новость 25

Процесс замены батарей весом почти двести килограмм занял семь часов 20 минут.

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Фото, видео: Nasa via ZUMA Wire/ТАСС, 5-tv.ru

На космической орбите завешилась сложная технологическая операция. На МКС меняли аккумуляторы. Причем делали это женщины — астронавты Джессика Мэир и Кристина Кук.

Американки демонтировали старые никель-водородные батареи и сейчас устанавили более мощные литий-ионные. Они будут питать станцию энергией, когда та уйдет в тень Земли.

Процесс замены батарей весом почти двести килограмм занял семь часов 20 минут. Весной на МКС будет доставлена еще одна партия новых батарей. Сроки их установки пока не определены.

Впервые в истории женский дуэт вышел в открытый космос в конце прошлого года. Тогда астронавты тоже меняли батареи МКС. Операция не простая, но не предполагает сварки в безвоздушном пространстве. Сплавлять металл на высоте 400 километров пришлось нашей соотечественнице Светлане Савицкой первой в мире женщине вышедшей в открытый космос. А случилось это 36 лет назад.

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