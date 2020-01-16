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Илья Авербух ответил на обвинения Яне Рудковской о нарушении авторских прав

, 1:24 | Алиса Старжевская Видео 23

Знаменитый хореограф уверяет, что он вместе со своей командой действовали исключительно в рамках российского законодательства.

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Фото, видео: ТАСС/Александров Михаил, /Геодакян Артем, /Александров Михаил, /Ковалев Петр

Недавно продюсер Яна Рудковская заявила, что песня в исполнении Димы Билана была использована без разрешения правообладателя «Держи» в рамках одного из ледовых шоу Ильи Авербуха. Постановщик заверил, что он не нарушил авторских прав и действовал согласно закону, об этом пишет РИА Новости.

В письме отмечено, что стороной Авербуха «в рамках подписанного договора с Общероссийской общественной организацией «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности»» право на публичное исполнение фонограмм было получено.

«Публичное исполнение музыкального произведения «Держи», автором текста и музыки которого является Денис Ковальский, а исполнителем Дима Билан, было осуществлено нами в ходе проведения ледового шоу «15 лет успеха» на площадке МСА «Лужники» в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество», — говорится в заявлении, предоставленном Авербухом.

По словам режиссера-постановщика, Первый канал осуществил телевизионный показ шоу на основании имеющегося лицензионного договора с вышеуказанными общественными организациями, что не выходит за рамки действующего законодательства Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская упрекнула Авербуха в скупости.

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