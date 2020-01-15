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В Петербурге скончался новорожденный во время домашних родов

, 23:33 | Светлана Шевченко Срочная новость 211

Роды будущей матери проходили в ванной.

В Петербурге скончался новорожденный во время домашних родов. Как стало известно 5-tv.ru, роды будущей матери проходили в ванной.

Роженица госпитализирована.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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