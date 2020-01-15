В Петербурге скончался новорожденный во время домашних родов. Как стало известно 5-tv.ru, роды будущей матери проходили в ванной.
Роженица госпитализирована.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
15 янв, 23:33 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 211
Роды будущей матери проходили в ванной.
В Петербурге скончался новорожденный во время домашних родов. Как стало известно 5-tv.ru, роды будущей матери проходили в ванной.
Роженица госпитализирована.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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