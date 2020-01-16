16 января православные чтят память святого пророка Малахии и мученика Гордия. В народе всегда считали, что именно в этот день Святок особенно активизируется нечистая сила.

Малахия жил и пророчествовал в Иудее примерно в V веке до нашей эры во времена наместника Неемии, когда после возвращения иудеев из плена Вавилонского вновь был построен Иерусалимский храм. Малахия обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу и приносят ему худые жертвы, грозил грешникам судом Божиим за пороки, прелюбодеяние, ложные клятвы, чародейство, притеснение вдов и сирот и отвержение пришлых. Пророк предсказал пришествие Мессии и явление его Предтечи. Малахия скончался в молодом возрасте и стал последним ветхозаветным пророком, поэтому его назвали «печатью пророков».

Мученик Гордий родился в конце III века нашей эры в Кесарии Каппадокийской на территории нынешней Турции в христианской семье. Он сделал успешную карьеру на военной службе, но когда в начале IV века начались гонения на христиан, оставил мир и удалился в пустыню. Однажды Гордий открыто выступил в защиту христиан перед городским префектом, за что был схвачен и обезглавлен после жестоких истязаний.

На Руси с этим днем было связано много примет и поверий. Его называли «Гордеев день», «Малахов день», «Малахий» и «День Малахии-доильницы». В период Святок этот день считался одним из самых «страшных вечеров», когда особенно активизируются ведьмы, колдуны и всякая нечистая сила.

Что нужно делать 16 января

На Малахия принято было проводить разные ритуалы, защищающие скотину от нечистой силы, чтобы у нее не пропало молоко. Крестьяне верили, что возвращающиеся с гулянья голодные ведьмы могли пробраться в хлев, приняв образ хозяйки и выдоить у животины не только молоко, но и кровь. Поэтому, чтобы защититься от зла, над воротами привязывали свечку, а у дверей клали осиновые ветки. Животных в этот день холили и лелеяли, варили овсяную кашу на молоке, ели сами и кормили скотину.

День 16 января считался также наиболее удачным для снятия сглаза и порчи, а также изгнания бесов из страдающих припадками. Кроме того, чтобы весь последующий год в доме было счастье, на Малахия обязательно ставили на стол творог или приготовленные из творога блюда.

Чего нельзя делать 16 января

Издревле считалось, что в Гордеев день категорически нельзя гордиться и хвастаться — ни здоровьем, ни богатством, ни детьми, иначе можно потерять все, что имеешь. Кроме того, нельзя работать после заката, иначе можно накликать беду.

Приметы

Если месяц на небе виден четко и ясно, скоро придут сильные морозы.

Какая погода стоит 16 января, таким будет и март.

Если в доме умирает животное, значит, на него напала нечистая сила и необходимо провести обряд очищения жилища.

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