«Он знает, где взять деньги»: Миронов о назначении Мишустина премьер-министром

Сегодня может быть утвержден новый глава правительства России.

Кандидатуру Михаила Мишустина Госдума намерена рассмотреть на пленарном заседании в 14 часов по московскому времени, а до этого с утра кандидат встретится со всеми фракциями и ответит на вопросы депутатов. Те в основном уже отзываются о нем благосклонно и отмечают высокий профессионализм.

«Очень хорошо понимает и знает ответ на вопрос, который возникает, в том числе, у правительства: Где деньги? Вот он знает, где деньги взять. И мне кажется, он сможет эти деньги взять», — заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Президент предложил главе федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину возглавить правительство сразу после того, как действующий кабинет министров всем составом ушел в отставку. Мишустин согласился. Встреча прошла в Кремле.

В том же кабинете, где два месяца назад Мишустин докладывал президенту о собранных за год налогах. Ведомство только за 2019 год увеличило сборы в бюджет почти на восемь процентов. Всего же за десять лет, что Мишустин возглавляет налоговую службу, поступления в бюджет удвоились.

В том числе за счет внедрения высоких технологий. Платить налоги должно быть удобно. О принципах работы Михаил Мишустин подробно рассказал в интервью «Известиям» в сентябре 2018 года на форуме во Владивостоке.

«Мы стараемся реально в Российской Федерации, в последние особенно несколько лет, сделать упор на оказание сервисов и создания если хотите тех комфортных условий, по которым, ну скажем так уклоняться там от налогов, или использовать какие-то агрессивные налоговые режимы не выгодно», — пояснил тогда глава ФНС.

Михаилу Мишустину 53 года, в госструктурах он работает 20 лет. С перерывом — в конце нулевых уходил в бизнес, потом вернулся в налоговую. Доктор экономических наук. Искренний фанат хоккея — начал играть в любительской команде, когда это еще не было мейнстримом.

Многодетный отец, у него трое сыновей. Верующий, за помощь в восстановлении монастырей Сарова в прошлом году был удостоен ордена Серафима Саровского. Любопытно, что именно в день памяти этого святого, 15 января Мишустину предложили возглавить правительство.