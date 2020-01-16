«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщает РИА Новости. ЕР составляет большинство в нынешнем созыве Госдумы.

В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. Перед этим он встретится с представителями всех фракций.

Кандидатура Михаила Мишустина была предложена президентом РФ Владимиром Путиным накануне, после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Это произошло на встрече с главой государства после того, как было оглашено Послания Федеральному Собранию.

Владимир Путин подписал соответствующий указ, но прежний Кабмин будет исполнять свои обязанности до назначения нового состава.