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«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

, 10:04 | Алиса Маркова Срочная новость 85

Кандидатура Мишустина была предложена российским президентом Владимиром Путиным накануне, после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщает РИА Новости. ЕР составляет большинство в нынешнем созыве Госдумы.

В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. Перед этим он встретится с представителями всех фракций.

Кандидатура Михаила Мишустина была предложена президентом РФ Владимиром Путиным накануне, после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Это произошло на встрече с главой государства после того, как было оглашено Послания Федеральному Собранию.

Владимир Путин подписал соответствующий указ, но прежний Кабмин будет исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

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