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«Был не согласен с решением»: в суде раскрыли мотив новокузнецкого стрелка

, 12:57 | Валентин Черников Видео 242

В элитном доме, в котором мужчина напал на пристава и свидетельницу, проводятся обыски.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Пристав мирового суда раскрыл мотив новокузнецкого стрелка. В разговоре с журналистом собеседник уточнил, что напавший с оружием на его коллегу и свидетельницу по делу был не согласен с решением судьи.

5-tv.ru стало известно, что кровавую расправу устроил один из потерпевших по делу, которое рассматривалось в тот момент. 45-летний Артем П. поссорился со второй стороной и через мгновение вернулся с карабином «Сайга». На входе он смертельно ранил в живот попытавшегося дать ему отпор пристава и тут же направился в кабинет, где расстрелял женщину. Его задержал прибывший на место происшествия наряд Росгвардии.

Сейчас в квартире подозреваемого проводятся обыски. Он проживает в элитном многоквартирном доме Новокузнецка. Как уточнила консьерж, обеспеченный мужчина бывает там нечасто — основное время он проводит на даче. По ее словам, в квартире жильца полицейские не нашли ничего, что представляло бы интерес. Эта информация уточняется у правоохранителей.

До этого при личном досмотре у подозреваемого помимо карабина нашли в кармане травматический пистолет «Оса».

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавший в перестрелке пристав скончался в машине скорой помощи. Раненая свидетельница госпитализирована в тяжелом состоянии.

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