СК опубликовал кадры из здания суда Новокузнецка, где мужчина открыл стрельбу. На полу в маленьком кабинете, заваленном бумагами, видны лужи крови.

Как стало известно 5-tv.ru, кровавую расправу устроил один из потерпевших по делу, который рассматривался в тот момент в суде. 45-летний Артем П. поссорился со второй стороной и через мгновеение вернулся с карабином «Сайга». На входе он смертельно ранил в живот попытавшегося дать ему отпор пристава и тут же направился в кабинет, где расстрелял женщину.

Потом подозреваемый направился в зал заседаний, где зампрокурора забаррикадировались с судьей до прибытия наряда Росгвардии, который и задержал нападавшего.

При обыске у мужчины нашли в кармане еще и травматический пистолет «Оса».