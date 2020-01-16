  1. Пятый канал
  4. СК опубликовал кадры из здания суда Новокузнецка, где мужчина открыл стрельбу

СК опубликовал кадры из здания суда Новокузнецка, где мужчина открыл стрельбу

, 8:47 | Светлана Шевченко Внимание: шокирующие кадры! 122

Кровавую расправу устроил один из потерпевших по делу, который рассматривался в тот момент в суде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

СК опубликовал кадры из здания суда Новокузнецка, где мужчина открыл стрельбу. На полу в маленьком кабинете, заваленном бумагами, видны лужи крови.

Как стало известно 5-tv.ru, кровавую расправу устроил один из потерпевших по делу, который рассматривался в тот момент в суде. 45-летний Артем П. поссорился со второй стороной и через мгновеение вернулся с карабином «Сайга». На входе он смертельно ранил в живот попытавшегося дать ему отпор пристава и тут же направился в кабинет, где расстрелял женщину.

Потом подозреваемый направился в зал заседаний, где зампрокурора забаррикадировались с судьей до прибытия наряда Росгвардии, который и задержал нападавшего.

При обыске у мужчины нашли в кармане еще и травматический пистолет «Оса».

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

9:31
Сын Плющенко и Рудковской раскрыл «тайну» с прошедшего дня рождения
9:17
«Вселяет надежду!»: Реакция россиян на послание Путина Федеральному собранию
9:02
«Дакар» проверяет на прочность: КАМАЗ вновь доказывает свое преимущество
8:47
СК опубликовал кадры из здания суда Новокузнецка, где мужчина открыл стрельбу
8:33
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в неопрятном виде
8:24
Мировая реакция на отставку правительства и послание Путина Федеральному собранию

Сейчас читают

Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]