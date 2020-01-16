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  4. Никита Михалков высказался о непопадании «Дылды» в номинанты «Оскара»

Никита Михалков высказался о непопадании «Дылды» в номинанты «Оскара»

, 16:36 | Юлия Федорова 45

Режиссер не удивлен решению киноакадемиков по фильму Кантемира Балагова.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Никита Михалков объяснил, почему фильм Кантемира Балагова «Дылда» не попал в список номинантов на «Оскар». Обладатель статуэтки за «Утомленные солнцем» уверен, что основная причина — далеко не художественная.

«Оскаровская ситуация настолько изменилась, что значение имеет не художественное произведение, а политическая конъюнктура. Поэтому тут оценивать, в общем-то, нечего», — пояснил он РИА Новости.

На тот же вопрос коротко ответил брат Никиты Михалкова — режиссер Андрей Кончаловский. Он подчеркнул, что в целом не интересуется премией и не знает, как выбираются номинанты. Интересно, что Кончаловский прежде отказался представить академикам собственный фильм «Белые ночи почтальона Александра Тряпицына».

Режиссеры Константин Бронзит и Виктор Косаковский попали в близкую Кантемиру Балагову ситуацию — их проекты, как и «Дылда», были включены в шорт-лист, но в итоге не пополнили список номинантов на премию.

Отсутствие фильма «Дылда» на «Оскаре» вызвало горячие обсуждения в обществе. Владимир Машков назвал произошедшее «безобразием».

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