Обвинительное заключение против Дональда Трампа передано в Сенат. Документ в торжественной обстановке подписала спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Затем семеро заранее избранных обвинителей, которые будут представлять нижнюю палату Конгресса на суде, лично отнесли бумаги в соседний зал. Церемонию, в ходе которой конгрессмены шествовали по коридорам Капитолия с обвинением в руках, транслировали все ведущие американские телеканалы.

Рассматривать импичмент начнут уже сегодня. Сенаторы, среди которых большинство республиканцев, однопартийцев Трампа, заслушают обвинителей. К присяге приведут главу Верховного суда — он будет рассматривать процесс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинский посол в США рассказал о «химии» между Трампом и Зеленским.