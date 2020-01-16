Видео с преступниками, скрывшимися после попытки ограбления банка в Петербурге

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео со злоумышленниками, которые совершили попытку вооруженного ограбления в петербургском банке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как мужчины, покинув место преступления, идут через дворы, надев на головы капюшоны.

Запись изучают сотрудники правоохранительных органов. Нарушители разыскиваются с целью задержания.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, примерно в 20:00 15 января вооруженные бандиты в розовых масках пытались ограбить офис Райффайзенбанка на улице Савушкина, 127. Однако, столкнувшись с сопротивлением со стороны сотрудников банка, они были вынуждены покинуть учреждение ни с чем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дерзкое ограбление одного из магазинов сотовой связи в Санкт-Петербурге попало в объектив камеры наблюдения.