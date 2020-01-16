Видео: Мужчина бросил младенца на крыльце поликлиники в Кузбассе

Неизвестный оставил новорожденного ребенка на крыльце поликлиники в городе Юрга Кемеровской области. Момент зафиксировала камера наружного наблюдения. Посреди ночи мужчина пришел на территорию медучреждения, позвонил в дверь, оставил младенца и убежал.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, малыша обнаружил сторож поликлиники. Девочку поместили в родильное отделение, ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские тем временем устанавливают личность матери и человека, подбросившего ребенка. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Виновному грозит до года лишения свободы.

По данным источников, девочка появилась на свет в домашних условиях. Врачи определили это по не удаленной пуповине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковном домашнем приюте для детей суррогатных матерей умер младенец.