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Видео: Мужчина бросил младенца на крыльце поликлиники в Кузбассе

, 14:19 | Валентин Черников Видео 131

Врачи установили, что девочка родилась в домашних условиях. Оставившего ее человека ищет полиция.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker.net, 5-tv.ru

Неизвестный оставил новорожденного ребенка на крыльце поликлиники в городе Юрга Кемеровской области. Момент зафиксировала камера наружного наблюдения. Посреди ночи мужчина пришел на территорию медучреждения, позвонил в дверь, оставил младенца и убежал.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, малыша обнаружил сторож поликлиники. Девочку поместили в родильное отделение, ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские тем временем устанавливают личность матери и человека, подбросившего ребенка. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Виновному грозит до года лишения свободы.

По данным источников, девочка появилась на свет в домашних условиях. Врачи определили это по не удаленной пуповине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковном домашнем приюте для детей суррогатных матерей умер младенец.

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