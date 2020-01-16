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Николя Саркози: Россия стала мировой державой благодаря Владимиру Путину

, 15:57 | Василий Заика Видео 28

Бывший президент Франции раскритиковал Совет Безопасности ООН и призвал создать более современный международный орган.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин

Экс-президент Франции Николя Саркози в ходе выступления на полях Гайдаровского форума заявил, что Россия стала мировой державой. По мнению политика, возвращение РФ в первый ранг произошло только благодаря главе российского государства Владимиру Путину.

«Возникают новые мировые державы, и Россия стала мировой державой. Тем лучше для России. Конечно, это заслуга президента Путина, который вернул Россию в первый ранг. С ним можно в чем-то не соглашаться, но это факт», — цитирует Николя Саркози РИА Новости.

Бывший французский лидер, помимо прочего, подверг критике Совет Безопасности (СБ) ООН. Николя Саркози отметил, что существует необходимость создания более современных международных органов и из последующего ориентирования к нынешним реалиям.

«Мы продолжаем в XXI веке жить с международными организациями, созданными в прошлом веке. У нас нет международных организаций, которые позволяют управлять нашей планетой. Кто сегодня может говорить, что СБ ООН такой, какой он есть сегодня, способен решать вопросы нашего века? Нам нужно создать новые международные органы и приспособить их к реальности сегодняшнего века», — заявил Николя Саркози.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото обнаженной жены экс-президента Франции Николя Саркози взорвало сеть.

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