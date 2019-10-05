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  4. Вместо одежды боди-арт: Фото обнаженной жены экс-президента Франции Николя Саркози взорвало сеть

Вместо одежды боди-арт: Фото обнаженной жены экс-президента Франции Николя Саркози взорвало сеть

, 12:56 Фото 508

Фотографию Карлы Бруни в Instagrtam опубликовал адвокат Александр Добровинский.

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Фото, видео: ТАСС / Panoramic, Instagram @alexanderdobrovinsky

Звездный адвокат Александр Добровинский удивил пользователей сети, опубликовав в Instagram провокационный снимок супруги бывшего президента Франции Николя Саркози — Карлы Бруни. На фотографии топ-модель позирует абсолютно обнаженной, на ее теле — только боди-арт, который напоминает полупрозрачное одеяние.

Кадр получился очень эротичным: на фото можно разглядеть все изгибы тела светской львицы и ее пышную грудь, которая ни чем не прикрыта.

В подписи к посту Добровинский рассказал историю знакомства Николя Саркози с Карлой Бруни. Встреча будущих супругов состоялась на светском ужине.

«Карла Бруни внезапно спрашивает Николя: „Вы, случайно, не на машине?“ Саркози, как настоящий джентльмен, был немного застигнут врасплох подобным напором, но все-таки довез Карлу до ее дома. С того вечера они не расставались», — поделился адвокат.

Instagram @alexanderdobrovinsky

Впрочем, подписчиков не впечатлила ни история юриста, ни откровенная фотография модели. Комментарии наполнились негативом и критикой в адрес Добровинского и супруги экс-главы Франции.

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