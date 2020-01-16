Ошибка экипажа: стала известна официальная причина крушения лайнера в Сочи

Стала известна официальная причина крушения лайнера Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр» в Сочи. Итоговый отчет о громком ЧП 2018 года опубликовал Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Как сообщал 5-tv.ru, авария произошла в ночь на 1 сентября в сочинском аэропорту. Летевший из Москвы пассажирский самолет при повторном заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки и загорелся. Из 164 пассажиров и шести членов экипажа пострадали 18 человек.

По данным МАК, происшествие случилось из-за ошибок экипажа. Пилоты воздушного судно проигнорировали предупреждения диспетчера и посадили лайнер на неподходящую полосу.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Путин посмертно наградил сочинца, скончавшегося при спасении пассажиров самолета.